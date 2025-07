Martedì 22 luglio Alessandro Perissinotto al Complesso Nuragico di Seruci (Gonnesa)

Martedì 22 luglio 2025, alle ore 21.00, il Complesso Nuragico di Seruci, nel comune di Gonnesa, farà da cornice a un appuntamento d’eccezione: Alessandro Perissinotto, tra i più importanti autori italiani contemporanei, porterà in scena La guerra dei Traversa (Mondadori). Il romanzo è stato proposto al Premio Strega da Alessandro Barbero con la seguente motivazione: «[…] Fedele al dichiarato proposito di “rammendare la memoria” che guida da tempo la sua scrittura, Perissinotto mescola ricostruzione storica e invenzione, ma rispetto alle sue opere precedenti qui il dosaggio dei due ingredienti cambia: a prevalere è ora il “racconto del vero”. Un “vero” che non perde la sua essenza neanche quando viene trattato come materia romanzesca, e raccontato con il ritmo incalzante del romanziere che cerca di inchiodare il lettore e impedirgli di interrompere la lettura. L’autore utilizza la famiglia Traversa (che, neanche troppo velatamente, è il ramo paterno della sua stessa famiglia) come lente di ingrandimento per l’esame di un passato i cui fantasmi sembrano pronti a riapparire nel nostro presente e nel nostro futuro. Per la trama mai scontata, per le scelte narrative che ne segnano l’architettura, per la cura del tessuto linguistico e per l’ostinata speranza che la letteratura possa funzionare da campanello d’allarme, questo romanzo, a mio avviso, merita la candidatura al Premio Strega.»

Alessandro Perissinotto, nato a Torino nel 1964, è autore di numerosi romanzi tradotti in tutto il mondo. Finalista al Premio Strega nel 2013 con “Le colpe dei padri”, ha saputo coniugare nella sua scrittura l’attenzione per la narrazione storica con quella per i meccanismi del giallo e del romanzo sociale. Professore universitario e saggista, è anche una delle voci più interessanti nel panorama del racconto civile italiano.

L’evento rientra nel programma del Festival Chiavi di Volta – Argonautilus Estate 2025, con il patrocinio del comune di Gonnesa..