Diego Mingioni è il nuovo allenatore della Villacidrese. La notizia, nell’aria già da diversi giorni, è stata ufficializzata oggi dalla società guidata dal presidente Matteo Marroccu. «La Villacidrese Calcio è lieta presentare il nuovo Staff Tecnico che guiderà i ragazzi della Prima Squadra nel Campionato di Promozione Regionale 2025/2026 – si legge nel comunicato stampa diffuso dalla società campidanese -. Diego Mingioni, classe ’91, sarà il Mister in prima. Non una nuova conoscenza per tifosi ed addetti ai lavori, visto lo splendido lavoro fatto in Eccellenza a Carbonia, con tre annate e tre incredibili salvezze. Con i Biancoblu del presidente Stefano Canu raggiunge anche una finale di Coppa Italia, persa poi contro il fortissimo Budoni. Per ben due stagioni schiera la squadra più giovane del campionato di Eccellenza. In passato ha svolto anche il ruolo di preparatore atletico all’Olbia Calcio (Serie C – 2016/2019), al Carbonia (Serie D – 2019/2020) ed alla Torres (Serie D – 2020/2021). Diego è un allenatore preparato che fa del lavoro e della compattezza del gruppo le sue armi migliori. Chi lo conosce sa che dai suoi ragazzi, pretende sempre il massimo. Nella vita lavora come insegnante di Scienze Motorie presso il Liceo Amaldi di Carbonia.»

«Nicola Lampis, classe ’76, è il nuovo Mister in seconda – aggiunge la nota -. Darà una grande mano a Mister Mingioni in tutto quello che sarà la gestione dei ragazzi, degli allenamenti e delle partite. Nicola ha già allenato in diverse realtà sarde, come Sedilo Calcio, Juniores e prima squadra, Milese e Solarussa. Lavora in Prima Categoria con Santa Giusta e San Marco Cabras e successivamente di nuovo al Santa Giusta, ma in Promozione e con annessa salvezza. Ultima esperienza, la passata stagione alla Don Bosco Fortitudo Guspini. Nella vita è un impiegato pubblico e si occupa di Giuslavoristica. Andrea De Fraia, classe ’96, sarà il nuovo preparatore atletico della Villacidrese. Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienza, Tecnica e Didattica dello Sport alla Cattolica di Milano, comincia subito a lavorare nel calcio: prima nel settore giovanile della Ausonia Milano, poi per due anni nel settore giovanile dell’AC Milan. Nei tre anni successivi, tornato in Sardegna, lavora al Carbonia Calcio in Eccellenza al fianco di Mister Mingioni, condividendo con lui gioie e fatiche. Nella vita insegna Scienze Motorie al Liceo Asproni di Iglesias.»