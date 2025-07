Il Consiglio comunale di San Giovanni Suergiu ha approvato all’unanimità una delibera che esprime la più totale contrarietà alla realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali a Is Urigus

L’amministrazione di San Giovanni Suergiu guidata dalla sindaca Elvira Usai in virtù di un accordo condiviso con il capogruppo di minoranza Erika Floris ha inserito all’ordine del giorno della riunione del Consiglio comunale del 30 luglio la discussione urgente sulla richiesta di costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali all’interno della cava nella frazione di Is Urigus, avviata dalla società Ekosarda srl. L’intero Consiglio, all’unanimità, ha votato una delibera che esprime la più totale contrarietà alla realizzazione di questa che è a tutti gli effetti una discarica prossima al centro abitato di Is Urigus e che ancora una volta ferisce un territorio già violato dalla spregiudicatezza dell’interesse. Richiamata la sovranità del Consiglio comunale in materia di urbanistica e assetto del territorio, nonché le prerogative di legge del Sindaco su igiene pubblica, salute e tutela dell’ambiente, tutti i rappresentanti della comunità hanno evidenziato con forza che lo sviluppo di San Giovanni Suergiu non può essere calato dall’alto con scelte che passano sopra l’assemblea rappresentativa del paese. Il Consiglio comunale ribadisce che non si può compromettere l’integrità di un ecosistema per di più abitato con forme di sviluppo non compatibili e non sostenibili dal punto di vista ambientale.

Consiglio – spiega la sindaca Elvira Usai – mi faccio portavoce per invitare la cittadinanza, le associazioni di categoria e gli organi di stampa, all’assemblea popolare che si terrà mercoledì 6 agosto, alle ore 18.30, presso l’aula consiliare di San Giovanni Suergiu. Sarà un momento decisivo per portare avanti insieme le azioni più concrete per contrastare questo ennesimo scempio nel Sulcis Iglesiente.»