La “Casa Vacanze Ortobene Arte” ospita la mostra fotografica “Nuvole” di Ignazio Pani, fino al 29 agosto 2025

È dedicato interamente alla fotografia in b/n il terzo appuntamento espositivo nella struttura “Casa Vacanze Ortobene Arte” (Via Monte Jaca 47bis-Nuoro), location creata da Gonaria Nevina Lai, con determinate e innovative idealità promozionali di artisti e del territorio interno isolano, e il collaborativo patrocinio dell’Associazione Sardonia, ideata nel 1993 da Vittorio E. Pisu per “alimentare” originali manifestazioni culturali e principalmente mostre d’arte in sistemi museali e ricettivi inusuali.

Ignazio Pani, nato a Iglesias nel 1956 e per quarant’anni giornalista ed operatore cinematografico e televisivo alla RAI, con gli scatti “verso un fenomeno atmosferico che mi ha colpito fin dall’infanzia”, propone le sue “NUVOLE” – ancora bambino poeta sognatore – nell’atto creativo da interpretare in meraviglia e immortalare il sogno nei fuggevoli attimi generativi di sorprendente bellezza e armonia compositiva, che dalla Terra si concretizza in linguaggio-alfabeto nel Cielo.

Le nuvole, nella preziosità di elemento comunicativo, si manifestano come evocazioni emozionali e di sensi, donando profondi significati di leggerezza, di movimento e di trasformazione in forme dall’assoluta unicità, su cui ricercare percezioni e tessere stimolanti riflessioni mentali e visive di illusione pareidolitica.

L’artista, attraverso le selezionate e raffinate foto dell’intero percorso espositivo, comunica una condizione e dimensione di grande fascino che rivela e ispira l’intelletto verso orizzonti di conoscenza e trascendenza… oltre le nuvole alla ricerca di umane e divine realtà!

Le foto delle “personali nuvole” di Ignazio Pani, catturano l’attimo determinato dallo scatto e proiettano magicamente verso la fase dell’indeterminata mutevolezza che caratterizza l’essenza dell’esistenza dell’umanità e universo stesso.

Una mostra cult, imperdibile e dai molteplici significati legati alla ricerca di libertà, alla transitorietà nella vita e alla necessità filosofica ed esistenziale “di cogliere l’attimo”.

Ignazio Pani è attualmente attivo coordinatore del laboratorio di fotografia, con oltre trenta appassionati, promosso dall’Associazione Remo Branca di Iglesias. Recentemente ha esposto opere fotografiche a Cagliari, Caffè De Candia, e al Museo del Vino di Berchidda, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica.

Cristoforo Puddu