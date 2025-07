L’estate festivaliera in Sardegna tra musica e cinema si accende con Creuza de Mà – Musica per Cinema, il festival ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzato dall’associazione culturale Backstage La diciannovesima edizione si terrà dal 23 al 27 luglio a Carloforte, tra la suggestione dei carruggi, il fascino delle vecchie sale cinematografiche, la magia del Giardino di note e dell’ex Stabilimento Tonnare.

Anche quest’anno Creuza de Mà conferma la sua vocazione ad intrecciare profondamente musica e cinema, in un dialogo costante tra suoni e immagini che si traduce in un’unione armoniosa e necessaria che il Festival declina nei suoi vari aspetti e formati: cinema di finzione, documentari, film d’archivio sonorizzati dal vivo, cortometraggi. Tra i momenti più attesi, spiccano il doppio omaggio a Berlinguer con il cinema di Andrea Segre e le note di Massimo Zamboni, le suggestive sonorità di Round Midnight con la pianista Rita Marcotulli, e l’emozionante concerto per arpa di Marcella Carboni, l’imperdibile concerto finale con Anna Tifu e Romeo Scaccia.

Come ogni anno, accanto al ricco programma di proiezioni, concerti e incontri con gli ospiti, Creuza de Mà si conferma anche come spazio di crescita e confronto sulla musica e il suono applicati al cinema, per le nuove generazioni di artisti. Grazie a Campus – musica e suono per il cinema e per l‘audiovisivo, che è parte integrante del festival sin dal 2017 con la SummerSchool per registi e giovani compositori, un progetto che da allora è diventato la colonna portante di Creuza de Mà. Un percorso di alta formazione che riconnette tutti gli elementi della filiera del suono per il cinema e gli audiovisivi. A Carloforte si studia, si impara, si crea: un’opportunità concreta e unica per le ragazze ei ragazzi di tutta Italia. Oltre alle masterclass e agli incontri con i maestri, in programma tutte le mattinine, il Campus offre l’opportunità di assistere alla proiezione dei cortometraggi realizzati dagli studenti del Centro di Cinematografia Sperimentale e musicati nell’ambito del progetto, testimoniando il valore formativo e creativo di questo percorso.

.