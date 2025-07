Sono aperte le iscrizioni al semestre filtro dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Sono aperte le iscrizioni al semestre filtro dell’Anno Accademico 2025/2026 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, così come previsto dal Decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025.

Sarà possibile iscriversi entro il 25 luglio, mentre il 1° settembre inizieranno le lezioni del semestre filtro, un percorso formativo iniziale obbligatorio che consente allo studente di sostenere tre insegnamenti (ciascuno da 6 CFU): Chimica e propedeutica biochimica, Fisica, Biologia.

Riguardo le modalità di frequenza, i corsi del semestre filtro potranno essere seguiti in presenza, negli spazi che saranno individuati dall’ateneo sulla base del numero di iscritti. È prevista la possibilità di seguire le lezioni anche online in modalità sincrona, per agevolare la partecipazione di tutti gli studenti e le studentesse.

«Obiettivo dell’Ateneo è la massima efficacia didattica, garantendo una interazione diretta tra studenti e docenti – ha detto il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola -, per questo, le lezioni si terranno in presenza. Tuttavia, come sempre, l’Ateneo presta la massima attenzione all’inclusione: per questo, sarà garantita anche la possibilità di seguire le lezioni a distanza.»

L’iscrizione avviene in due passaggi. Il primo è l’iscrizione tramite il portale www.universitaly.it, a partire dalle ore 10.00 del 23 giugno 2025 e fino alle ore 17.00 del 25 luglio 2025. Il secondo è il perfezionamento dell’iscrizione, sempre entro le ore 17:00 del 25 luglio 2025, sulla piattaforma attivata sul sito dell’Università degli Studi di Cagliari.

Quest’ultima fase includerà anche il pagamento del contributo forfettario di 250 euro. Saranno previsti riduzioni o esenzioni in funzione del reddito familiare.

Informazioni più approfondite su iscrizione, esami di superamento del semestre filtro, graduatorie e prosecuzione degli studi sono pubblicate alla seguente pagina sul sito istituzionale https://web.unica.it/unica/it/fac_medicinachirurg_ciclo_uni.page

Per assistenza tecnica o chiarimenti è possibile contattare l’indirizzo e-mail orientamedicina@unica.it oppure consultare il portale ministeriale www.universitaly.it