Andrea Meloni è il nuovo presidente del Carbonia Calcio, Mirco Brai è il vice presidente

Andrea Meloni è il nuovo presidente del Carbonia Calcio. Lo ha eletto questa sera l’assemblea dei soci, convocata dopo le dimissioni del presidente Stefano Canu. L’assemblea ha eletto anche Mirco Brai vice presidente e Marco Lambroni componente del Consiglio di presidenza. Andrea Meloni, 55 anni, farmacista, è alla prima esperienza, Mirco Brai faceva parte del consiglio di presidenza uscente. L’elezione del nuovo consiglio di presidenza rappresenta il primo passo per portare fuori il Carbonia Calcio dalla crisi e avviare la costruzione del futuro. Un passo indispensabile per provvedere all’iscrizione della squadra al campionato di Eccellenza regionale 2025/2026, per poi procedere alla costruzione di un gruppo dirigente solido, in grado di affrontare la situazione lasciata in eredità dalla precedente gestione e di programmare la nuova stagione. Solo in una seconda fase verrà affrontata la costruzione dell’organico che verrà messo a disposizione dell’allenatore che verrà scelto per l’avvio della preparazione, che non sarà Diego Mingioni, accordatosi con la Villacidrese, squadra che disputerà il prossimo campionato di Promozione regionale. Diego Mingioni, a Villacidro, avrà ancora al suo fianco il preparatore atletico Andrea De Fraia.

Giampaolo Cirronis

Nella foto di copertina Andrea Meloni, nuovo presidente del Carbonia Calcio