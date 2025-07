Villamassargia verso la Comunità Energetica Rinnovabile

L’appuntamento è mercoledì 9 luglio, alle ore 17,30,a casa Fenu, a Villamassargia, dove Enti pubblici, cittadini, imprese, associazioni e Terzo Settore potranno ricevere informazioni utili su come costruire una CER, comunità energetica rinnovabile, e quali vantaggi sussistono.

«È certamente un progetto ambizioso, ma immediatamente cantierabile per il nostro Comune che ha già iniziato un percorso ecosostenibile nella produzione di energia pulita – spiega la sindaca di Villamassargia Debora Porrà -. Con la partecipazione dei cittadini, si potrà raggiungere un ulteriore obiettivo con chi aderirà alla CER.»

Attualmente il comune di Villamassargia, infatti, ha già installato pannelli fotovoltaici da dieci kilowatt nella scuola primaria e sul palazzo municipale per circa sette kilowatt che saranno attivati a breve per autoprodurre energia e coprire i consumi energetici del Comune. I due interventi, da 50mila euro l’uno, sono stati ottenuti grazie al finanziamento del ministero dell’Interno per l’efficientamento energetico.

«Abbiamo un progetto – ha sottolineato la sindaca – da 1 milione 900mila euro per l’installazione di nuovi pannelli in corso d’esame all’assessorato regionale dell’Industria che permetterà di accedere ai fondi del Just Transition Fund.»

La linea ribadita dal Comune è non sottrarre suolo ad agricoltura, turismo, commercio e artigianato, le attività portanti dell’economia locale, e sfruttare le coperture degli immobili comunali e delle aree degradate.

Privati e aziende, realizzando un proprio impianto fotovoltaico, potranno beneficiare di incentivi per l’autoconsumo e contribuiranno alla transizione energetica in un modo intelligente: è importante sapere che si può far parte della comunità anche se non si possiede un impianto.

L’energia prodotta dai pannelli – sono autorizzati quelli nuovi o entrati in esercizio a inizio anno – viene immessa nella rete elettrica e poi utilizzata tra i membri, sulla base dei consumi rilevati e dei criteri stabiliti dalla comunità.

Anche il comune di Villamassargia, così come tutti gli enti al di sotto dei 50mila abitanti, potrà ricevere, grazie al MASE, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi per la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili e delle infrastrutture necessarie.