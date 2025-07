Villacidro CulturArte: applausi per “Cogas Blue’s”, oggi il riconoscimento delle Benemerenze Civiche 

Continua con successo la rassegna Villacidro CulturArte: Emozioni tra cinema, musica, teatro e tradizione, un evento promosso dal comune di Villacidro con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e dello Spettacolo.

La serata di ieri, martedì 29 luglio, ha regalato al pubblico un evento suggestivo e coinvolgente con lo spettacolo “Cogas Blue’s – Racconti stregati in dodici battute”, andato in scena nel Parco di Lacuneddas. Tra narrazione teatrale, musica dal vivo e leggende popolari, lo spettacolo dell’associazione culturale Artecetra ha unito le figure ambigue e affascinanti delle cogas alla forza evocativa del blues afroamericano, trasportando gli spettatori in un viaggio emozionante tra passato e presente, magia e memoria collettiva.

Dopo il difficile fine settimana segnato dall’emergenza incendi, la serata ha rappresentato un momento importante di ritrovo e sollievo per la comunità. «Era fondamentale regalare a Villacidro una serata di spensieratezza e bellezza dopo i giorni durissimi che abbiamo vissuto, e ci siamo riusciti» ha commentato l’amministrazione comunale per voce dell’assessore della Cultura del comune di Villacidro Cristian Balloi.

Questa sera, mercoledì 30 luglio, alle ore 18.00, si terrà presso l’Aula Consiliare “Salvatore Angelo Spano” un appuntamento istituzionale di grande valore: la cerimonia ufficiale di consegna delle Benemerenze Civiche.

«Il lavoro che ci ha portato oggi alla prima cerimonia di consegna delle Benemerenze Civiche – dichiara la presidente della Commissione Cultura del comune di Villacidro, Giuditta Sireus – è iniziato lo scorso anno, con l’elaborazione di un regolamento dedicato ai riconoscimenti ufficiali del comune di Villacidro. Partendo da alcune linee guida già proposte da precedenti amministrazioni, abbiamo voluto costruire un documento chiaro, condiviso e strutturato, che definisse con precisione criteri e modalità di candidatura. È stato un percorso partecipato, che ha visto coinvolta l’intera Commissione Cultura, composta da rappresentanti sia della maggioranza che della minoranza. Le tre benemerenze assegnate questa sera sono frutto di un lavoro collegiale, trasparente e democratico. Dopo un’attenta valutazione delle proposte arrivate, la Commissione ha espresso un consenso unanime sui nomi individuati, che sono poi stati sottoposti all’approvazione della Giunta comunale, che li ha confermati con apposita delibera. Oggi conferiamo i riconoscimenti a tre cittadini che rappresentano esempi concreti di impegno, passione e dedizione verso la comunità.»

Per la prima volta nella storia del Comune, verranno premiati i cittadini che si sono distinti per meriti in ambito lavorativo, scolastico, sportivo e sociale, grazie a un nuovo regolamento approvato nei mesi scorsi. Un’iniziativa simbolica ma fortemente significativa, nata per valorizzare l’impegno, la passione e il senso civico di chi contribuisce con il proprio esempio al benessere della comunità.