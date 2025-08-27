27 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeEdiliziaEdilizia pubblicaAREA ha prorogato il termine per i contributi destinati al pagamento del canone d’uso a favore degli assegnatari di alloggi di ERP
Edilizia pubblica

AREA ha prorogato il termine per i contributi destinati al pagamento del canone d’uso a favore degli assegnatari di alloggi di ERP

0
164Views
AREA ha prorogato il termine per la presentazione delle domande per la concessione di contributi destinati al pagamento del canone d’uso a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di A.R.E.A. che si trovano in situazione di effettivo disagio economico.
La scadenza per la presentazione delle domande è prorogata alle ore 12.00 del 15 settembre 2025.
Si ricorda che la domanda non deve essere presentata al Comune ma ad AREA.
Per informazioni è possibile contattare gli uffici di AREA indicati:
URP : urpstac@area.sardegna.it – tel. 3336127708 – 0781/672932 – orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.
Ufficio contenzioso: barbara.desogus@area.sardegna.it
Tutta la documentazione è consultabile al seguente link:
FOLLOW US ON:
Incendio in agro del
Domani, giovedì 28

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Edilizia pubblica
Mercoledì 11 giugno
Edilizia pubblica
Edilizia residenzial
Edilizia pubblica
Il comune di Sant&#8
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY