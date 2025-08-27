AREA ha prorogato il termine per i contributi destinati al pagamento del canone d’uso a favore degli assegnatari di alloggi di ERP
AREA ha prorogato il termine per la presentazione delle domande per la concessione di contributi destinati al pagamento del canone d’uso a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di A.R.E.A. che si trovano in situazione di effettivo disagio economico.
La scadenza per la presentazione delle domande è prorogata alle ore 12.00 del 15 settembre 2025.
Si ricorda che la domanda non deve essere presentata al Comune ma ad AREA.
Per informazioni è possibile contattare gli uffici di AREA indicati:
URP : urpstac@area.sardegna.it – tel. 3336127708 – 0781/672932 – orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.
Ufficio contenzioso: barbara.desogus@area.sardegna.
it
Tutta la documentazione è consultabile al seguente link:
