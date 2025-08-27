27 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloEventiDomani, giovedì 28 agosto, il parchetto di via Sanzio, a Carbonia, ospiterà un nuovo appuntamento estivo con il mercatino dell’usato all’aperto
Eventi

Domani, giovedì 28 agosto, il parchetto di via Sanzio, a Carbonia, ospiterà un nuovo appuntamento estivo con il mercatino dell’usato all’aperto

0
131Views
Domani, giovedì 28 agosto, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, il parchetto di via Sanzio (parco in memoria dei Martiri delle Foibe) ospiterà un nuovo appuntamento estivo con il mercatino dell’usato all’aperto, organizzato con il patrocinio del comune di Carbonia nell’ambito del cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2025”.
Il “Mercatino dell’usato-collezionismo, vintage e dell’antiquariato” è un’occasione di socializzazione dove gli abitanti del quartiere e della città possono incontrarsi in un ampio parco all’aria aperta e acquistare piccoli oggetti usati, ridando loro valore. Il mercatino dell’usato è improntato sul tema del riuso, del risparmio di materie prime ed è una scelta di vita ecologica e rispettosa dell’ambiente.
Durante la serata animazione per bambini e musica dal vivo.
Saràpresente anche un chiosco con panini e bibite fresche.
FOLLOW US ON:
AREA ha prorogato il
Seconda convocazione

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eventi
Nuovo appuntamento d
Eventi
Guspini è tutto p
Eventi
Il 30 e 31 agosto Mo
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY