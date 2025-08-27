Domani, giovedì 28 agosto, il parchetto di via Sanzio, a Carbonia, ospiterà un nuovo appuntamento estivo con il mercatino dell’usato all’aperto

Domani, giovedì 28 agosto, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, il parchetto di via Sanzio (parco in memoria dei Martiri delle Foibe) ospiterà un nuovo appuntamento estivo con il mercatino dell’usato all’aperto, organizzato con il patrocinio del comune di Carbonia nell’ambito del cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2025”.

Il “Mercatino dell’usato-collezionismo, vintage e dell’antiquariato” è un’occasione di socializzazione dove gli abitanti del quartiere e della città possono incontrarsi in un ampio parco all’aria aperta e acquistare piccoli oggetti usati, ridando loro valore. Il mercatino dell’usato è improntato sul tema del riuso, del risparmio di materie prime ed è una scelta di vita ecologica e rispettosa dell’ambiente.

Durante la serata animazione per bambini e musica dal vivo.

Saràpresente anche un chiosco con panini e bibite fresche.