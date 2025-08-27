27 August, 2025
Forestazione

Seconda convocazione per le prove di idoneità per i cantieri forestali il 28 agosto presso il cantiere comunale, a Carbonia

I candidati assenti alle prove dí idoneità del 21.08.2025, per i cantieri per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, sono convocati per le ore 8.45 del giorno 28.08.2025 presso il cantiere comunale di via Roma a Carbonia.
Maggiori dettagli nel seguente link:
