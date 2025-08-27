Nuovo appuntamento del mercoledì con “Nottinsieme”, a Carbonia
A Carbonia proseguono gli appuntamenti del mercoledì con “Nottinsieme”, l’evento organizzato dalla Pro Loco Carbonia con il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia. Musica, spettacoli di animazione per bambini, esposizione di prodotti tipici per una serata da trascorrere nelle vie del centro cittadino
Tra le iniziative previste stasera spicca “Mondo Super – Tribute Band Luciano Ligabue”, in programma alle ore 22.00, in piazza Roma.
