Sinistra Futura-M5S-Orizzonte Comune-PSI: «Le Provinciali per dare al Sulcis Iglesiente un futuro che favorisca un nuovo sviluppo compatibile e il benessere dei suoi cittadini»

A un mese dal voto di secondo livello per l’elezione del presidente e del Consiglio della Provincia del Sulcis Iglesiente, oggi intervengono quattro partiti della coalizione di Centrosinistra che governa la Regione Sardegna: Sinistra Futura, Movimento 5 Stelle, Orizzonte Comune e Partito socialista italiano.

Di seguito il testo integrale.

Dopo tanto tempo, il Sulcis Iglesiente ha finalmente l’opportunità di avere un’Amministrazione che rappresenti le tante istanze e necessità del nostro territorio. Pur non condividendo affatto la modalità elettiva, che non fa scegliere con elezione di primo livello i propri rappresentanti, riteniamo sia un dovere proporre una lista unitaria di impronta civica, progressista, socialista e di sinistra, che rappresenti programmi e contenuti condivisi da tanti cittadini e amministratori comunali, portatori di una visione concreta dell’azione politica necessaria per per rilanciare e far rinascere la nostra bella Provincia.

Per queste ragioni, le forze politiche di Movimento 5 Stelle, Orizzonte Comune, Partito Socialista Italiano e Sinistra Futura uniscono le proprie energie per costruire e mettere a disposizione degli amministratori comunali e cittadini un’opzione politica e civica profondamente radicata nei valori progressisti, socialisti e di sinistra, che stanno dentro la costituzione repubblicana.

È quindi prioritario:

– Promuovere una nuova visione di sviluppo del nostro territorio, ritagliata sulle sue peculiarità, che possa proiettarlo nei decenni futuri.

– Dare al territorio una voce autorevole per affrontare la crisi industriale permanente, difendendo i lavoratori e gli operai, e rifiutando i ricatti delle multinazionali che hanno beneficiato a lungo del sostegno del territorio e oggi mostrano ingratitudine e disimpegno;

– Restituire centralità alle categorie produttive dimenticate: commercianti, partite IVA, pescatori e agricoltori, avviando progetti infrastrutturali strategici come: l’irrigazione per l’agricoltura, la ristrutturazione del sistema portuale, da troppo tempo fermo e il rilancio del turismo come settore produttivo stabile.

– Costruire e rafforzare la cultura della pace e della nonviolenza, contro tutte le guerre e gli interessi economici che le sorreggono. Una provincia che sia espressione di cooperazione e solidarietà mettendo in campo aiuti e azioni concrete in favore delle persone in difficoltà.

Metteremo inoltre al centro della nostra azione amministrativa un nuovo rinascimento della nostra terra: la cultura, l’istruzione, i presidi culturali e il potenziamento dei corsi universitari, perché strumenti di crescita, fondamentali per generare occupazione e attrarre nuovi investimenti attraverso l’economia creativa e innovativa.

Altro nodo fondamentale è la sanità territoriale: occorre una riorganizzazione efficace del sistema sanitario, che restituisca le garanzie per la tutela della salute e della dignità a tutti i cittadini del Sulcis Iglesiente.

Con questa proposta ci poniamo quindi l’obiettivo di ridare un governo di prospettiva al Sulcis Iglesiente, rafforzando e radicando l’alleanza che esprime il governo regionale della Sardegna.

Dispiace che non sia possibile costruire una strategia comune a tutte le forze di governo, e prendiamo atto del fatto che, anche nei livelli comunali, sarà così nel prossimo futuro.

Per quel che ci riguarda queste elezioni sono un nuovo punto di partenza. Avviano un patto di consultazione permanente, che sarà applicato in ogni singola competizione amministrativa del Sulcis Iglesiente, con l’obbiettivo di costruire e rafforzare una rete di amministratori e amministratici locali in grado di cooperare e lavorare insieme dentro visioni e valori comuni e fuori dalle logiche di campanile.

Dentro questa prospettiva siamo quindi pronti ad aprirci alle forze afferenti a quest’area civica, progressista, socialista, di sinistra e alle individualità che la compongono, per dialogare e includere chiunque condivida questa visione costruttiva di futuro e questo progetto di ripartenza per il territorio.

Sinistra Futura

Movimento 5 Stelle

Orizzonte Comune

Partito Socialista