Ospite indesiderato questa mattina nella centralissima piazza Ciusa, a Carbonia. Un topo di grandi dimensioni ha “spaventato” i numerosi passanti, si è isolato ai piedi di una vetrina e poi si è dileguato verso il centro della piazza, sotto le auto in sosta.

I presenti hanno denunciato che non si tratta di un episodio isolato e sollecitato un intervento per la derattizzazione dell’intero centro cittadino.