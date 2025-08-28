28 August, 2025
Ospite indesiderato questa mattina nella centralissima piazza Ciusa, a Carbonia. Un topo di grandi dimensioni ha "spaventato" i numerosi passanti
Ambiente

Ospite indesiderato questa mattina nella centralissima piazza Ciusa, a Carbonia. Un topo di grandi dimensioni ha “spaventato” i numerosi passanti

1
252Views
Ospite indesiderato questa mattina nella centralissima piazza Ciusa, a Carbonia. Un topo di grandi dimensioni ha “spaventato” i numerosi passanti, si è isolato ai piedi di una vetrina e poi si è dileguato verso il centro della piazza, sotto le auto in sosta.
I presenti hanno denunciato che non si tratta di un episodio isolato e sollecitato un intervento per la derattizzazione dell’intero centro cittadino.
 
Sinistra Futura-M5S-
Il Carbonia rinforza

