28 August, 2025
Sport

Il Carbonia rinforza il settore dei fuoriquota con il difensore 18enne Rosario Gurzeni, lo scorso anno alla COS in serie D

A 72 ore dall’esordio in Coppa Italia con l’Iglesias, in programma domenica 31 agosto, alle 17.00, al Comunale di Narcao, il Carbonia rinforza il settore dei fuoriquota con l’inserimento in rosa del difensore 18enne Rosario Gurzeni, lo scorso anno alla COS in serie D. Il suo arrivo segue quello dell’attaccante Mario Artese, anche lui classe 2007. Rosario Gurzeni si allena con i nuovi compagni già da alcuni giorni al Comunale di Narcao ma il suo trasferimento è stato perfezionato oggi.

Dopo aver dedicato inizialmente le maggiori attenzioni all’acquisizione dei calciatori cosiddetti “over”, il direttore sportivo Sebastian Puddu, in sintonia con il tecnico Graziano Mannu, ha lavorato per completare il settore dei fuoriquota, prima aggregando alla prima squadra un gruppo di giovani da esaminare nella prima fase della preparazione, poi puntando l’obiettivo a più largo respiro, riuscendo a completare l’acquisizione delle prestazioni di due atleti classe 2007 (fuoriquota in Eccellenza anche nella prossima stagione 2006/2007). A questo punto, l’organico dovrebbe essere completo, a meno di “occasioni” che dovessero presentarsi nelle prossime settimane, prima e dopo l’inizio del campionato, previsto domenica 14 settembre.

Giampaolo Cirronis

