Venerdì 29 agosto, a partire dalle ore 18.00, il Parco archeologico di Cannas di sotto, a Carbonia, ospiterà la rassegna itinerante “Scìentzia in Bidda on the road”
273Views
Venerdì 29 agosto, a partire dalle ore 18.00, il Parco Archeologico di Cannas di sotto, a Carbonia, ospiterà la rassegna itinerante “Scìentzia in Bidda on the road”, un evento organizzato da IDeAS in collaborazione con il Sistema Museale di Carbonia (SiMuC), il Consorzio Sistema Culturale Sardegna e il comune di Carbonia nell’ambito del cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2025”.
L’evento, incentrato su incontri di divulgazione e astrofisica in Sardegna, si articola nel seguente modo:
– Ore 18.00: visita guidata alla necropoli preistorica;
– Ore 19.00: yoga e meditazione sonora;
– Ore 20.00: Smurtzu (cena su prenotazione);
– Ore 21.00: Scientzia in sardu live;
– Ore 21.30: dialogo interattivo sulla materia oscura;
– Ore 22.00: osservazioni e racconti al telescopio;
– Ore 23.00: Judo in concerto.
NO COMMENTS