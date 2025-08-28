Questa sera, dalle 22.00, l’anfiteatro di piazza Marmilla, a Carbonia, ospiterà lo spettacolo “Dj set by Albo”
Proseguono, a Carbonia, le iniziative previste nell’ambito dell’ampio cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2025“. Oggi, giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 22.00, una serata all’insegna della musica con “Dj Set by Albo“ nel suggestivo scenario dell’anfiteatro di piazza Marmilla.
L’appuntamento rientra nell’alveo del “Mine Summer Fest”, una serie di iniziative di intrattenimento e musicali che dallo scorso mese di giugno stanno animando l’estate carboniense.
