29 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloEventiQuesta sera, dalle 22.00, l’anfiteatro di piazza Marmilla, a Carbonia, ospiterà lo spettacolo “Dj set by Albo”
Eventi

Questa sera, dalle 22.00, l’anfiteatro di piazza Marmilla, a Carbonia, ospiterà lo spettacolo “Dj set by Albo”

0
186Views
Proseguono, a Carbonia, le iniziative previste nell’ambito dell’ampio cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2025“. Oggi, giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 22.00, una serata all’insegna della musica con “Dj Set by Albo“ nel suggestivo scenario dell’anfiteatro di piazza Marmilla.
L’appuntamento rientra nell’alveo del “Mine Summer Fest”, una serie di iniziative di intrattenimento e musicali che dallo scorso mese di giugno stanno animando l’estate carboniense.
FOLLOW US ON:
Venerdì 29 agosto,
Venerdì 29 agosto,

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eventi
Venerdì 29 agosto,
Eventi
Nuovo appuntamento d
Eventi
Domani, giovedì 28
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY