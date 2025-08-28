29 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloEventiVenerdì 29 agosto, a Carbonia, si svolgerà l’ultimo appuntamento stagionale dell’evento “In Centro tra food…and sound”
Eventi

Venerdì 29 agosto, a Carbonia, si svolgerà l’ultimo appuntamento stagionale dell’evento “In Centro tra food…and sound”

0
327Views
Venerdì 29 agosto, a Carbonia, si svolgerà l’ultimo appuntamento stagionale dell’evento “In Centro tra food…and sound”, che ha allietato le serate del venerdì di luglio e agosto di cittadini e turisti.
Domani sarà una serata folk, tra balli e atmosfere popolari, cui farà seguito il concerto live dei Musicalia.
Come ogni venerdì, dalle ore 20.00:
– Street food e sapori locali
– Artigianato e hobbismo
– Animazione per bambini con le Simpatiche Canaglie: giochi, gonfiabili, schiuma party, truccabimbi e tanto divertimento.
FOLLOW US ON:
Questa sera, dalle 2

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eventi
Questa sera, dalle 2
Eventi
Nuovo appuntamento d
Eventi
Domani, giovedì 28
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY