Venerdì 29 agosto, a Carbonia, si svolgerà l’ultimo appuntamento stagionale dell’evento “In Centro tra food…and sound”, che ha allietato le serate del venerdì di luglio e agosto di cittadini e turisti.

Domani sarà una serata folk, tra balli e atmosfere popolari, cui farà seguito il concerto live dei Musicalia.

Come ogni venerdì, dalle ore 20.00:

– Street food e sapori locali

– Artigianato e hobbismo

– Animazione per bambini con le Simpatiche Canaglie: giochi, gonfiabili, schiuma party, truccabimbi e tanto divertimento.