Diverse migliaia di visitatori ieri sera, fino a notte fonda, a Sant’Antioco, per l’edizione 2025 di “Calici di Stelle”

Diverse migliaia di visitatori ieri sera, fino a notte inoltrata, a Sant’Antioco, per l’edizione 2025 di “Calici di Stelle”, evento tra i più amati a livello nazionale dai Wine Lovers ideato dal Movimento Turismo del Vino. Anche in questa edizione i protagonisti della serata sono stati il vino Carignano e i piatti tipici locali. La serata è stata impreziosita da spettacoli musicali e folkloristici, iniziative astronomiche ed artigianali.