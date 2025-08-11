11 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloEventiDiverse migliaia di visitatori ieri sera, fino a notte fonda, a Sant’Antioco, per l’edizione 2025 di “Calici di Stelle”
Eventi

Diverse migliaia di visitatori ieri sera, fino a notte fonda, a Sant’Antioco, per l’edizione 2025 di “Calici di Stelle”

0
301Views

Diverse migliaia di visitatori ieri sera, fino a notte inoltrata, a Sant’Antioco, per l’edizione 2025 di “Calici di Stelle”, evento tra i più amati a livello nazionale dai Wine Lovers ideato dal Movimento Turismo del Vino. Anche in questa edizione i protagonisti della serata sono stati il vino Carignano e i piatti tipici locali. La serata è stata impreziosita da spettacoli musicali e folkloristici, iniziative astronomiche ed artigianali.

   

 

FOLLOW US ON:
Grande successo saba

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eventi
Grande successo saba
Eventi
Portoscuso ha chiuso
Eventi
A Villamassargia è
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY