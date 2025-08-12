Questa sera, a Iglesias, Francesco Mula presenta il suo ultimo volume “Iglesias nei giornali dell’800”

Iglesias torna a rivivere l’atmosfera dell’Ottocento grazie alla presentazione del volume “Iglesias nei giornali dell’800” di Francesco Mula, in programma questa sera, alle ore 19.00. nel Giardinetto di via Manno.

L’autore dialogherà con Daniela Aretino, archivista e paleografa, per raccontare un lavoro che riporta alla luce voci, fatti di cronaca, curiosità e vicende della città mineraria così come apparivano sulle pagine della stampa dell’epoca.

Frutto di un’accurata ricerca in archivi e biblioteche, il libro raccoglie e commenta articoli tratti dai giornali ottocenteschi, restituendo uno spaccato vivido della vita cittadina: dalle cronache politiche e giudiziarie alle storie di miniera, dai resoconti di eventi pubblici agli episodi di costume, in un mosaico che intreccia storia locale e contesto nazionale.

«La stampa dell’epoca – spiega Francesco Mula – non era soltanto cronaca, ma anche opinione, polemica, e spesso satira. Raccontava il volto di Iglesias con tutte le sue contraddizioni, passioni e ambizioni.»

L’incontro sarà seguito da una visita guidata gratuita curata dal Consorzio turistico per l’Iglesiente, che accompagnerà il pubblico tra le vie del centro storico, sostando nei luoghi legati ad alcuni degli aneddoti narrati nel libro, un’esperienza immersiva per vedere con i propri occhi la città di cui parlavano i giornali di fine ‘800.

L’evento è organizzato dal Consorzio turistico per l’Iglesiente e dall’Associazione culturale Argonautilus.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.