12 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeCulturaQuesta sera, a Iglesias, Francesco Mula presenta il suo ultimo volume “Iglesias nei giornali dell’800”
Cultura

Questa sera, a Iglesias, Francesco Mula presenta il suo ultimo volume “Iglesias nei giornali dell’800”

2
364Views

Iglesias torna a rivivere l’atmosfera dell’Ottocento grazie alla presentazione del volume “Iglesias nei giornali dell’800” di Francesco Mula, in programma questa sera, alle ore 19.00. nel Giardinetto di via Manno.
L’autore dialogherà con Daniela Aretino, archivista e paleografa, per raccontare un lavoro che riporta alla luce voci, fatti di cronaca, curiosità e vicende della città mineraria così come apparivano sulle pagine della stampa dell’epoca.
Frutto di un’accurata ricerca in archivi e biblioteche, il libro raccoglie e commenta articoli tratti dai giornali ottocenteschi, restituendo uno spaccato vivido della vita cittadina: dalle cronache politiche e giudiziarie alle storie di miniera, dai resoconti di eventi pubblici agli episodi di costume, in un mosaico che intreccia storia locale e contesto nazionale.
«La stampa dell’epocaspiega Francesco Mulanon era soltanto cronaca, ma anche opinione, polemica, e spesso satira. Raccontava il volto di Iglesias con tutte le sue contraddizioni, passioni e ambizioni.»
L’incontro sarà seguito da una visita guidata gratuita curata dal Consorzio turistico per l’Iglesiente, che accompagnerà il pubblico tra le vie del centro storico, sostando nei luoghi legati ad alcuni degli aneddoti narrati nel libro, un’esperienza immersiva per vedere con i propri occhi la città di cui parlavano i giornali di fine ‘800.
L’evento è organizzato dal Consorzio turistico per l’Iglesiente e dall’Associazione culturale Argonautilus.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Diverse migliaia di
Il Corpo forestale h

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Cultura
Venerdì 2 maggio, p
Cultura
Si è conclusa con u
Cultura
Si alza il sipario s
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY