12 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeCronacaIl Corpo forestale ha denunciato due giovani che deturpavano con graffiti il Faro di Capo Ferrato
Cronaca

Il Corpo forestale ha denunciato due giovani che deturpavano con graffiti il Faro di Capo Ferrato

0
294Views

Il  Corpo forestale – Servizio territoriale di Cagliari ha denunciato due giovani per deturpamento di bene paesaggistico e all’elevazione di otto sanzioni per campeggio abusivo.

Nel suggestivo e panoramico punto in cui sorge Faro di Capo Ferrato, in agro del comune di Muravera, il personale della Stazione Forestale di Villaputzu e della Base Navale di Villasimius è intervenuto a seguito di una segnalazione: alcuni giovani, accampati illegalmente vicino alla storica struttura, stavano imbrattando con bombolette spray le pareti del faro.

L’edificio, sottoposto a vincolo paesaggistico con decreto ministeriale, si trova in un contesto di elevato pregio naturalistico e culturale. I responsabili – due giovani di nazionalità svizzera – sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dal Codice penale, che comporta una pena da 1 a 6 mesi di reclusione e una multa fino a 3.000 euro.

Il gruppo, composto anche da minorenni, aveva anche campeggiato abusivamente a ridosso della struttura: per tutti è scattata la contestazione dell’illecito amministrativo.

L’operazione si inserisce nell’attività di controllo del territorio intensificata nel periodo estivo, finalizzata non solo alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, ma anche alla tutela dei beni ambientali e culturali che costituiscono il patrimonio unico della Sardegna.

FOLLOW US ON:
Questa sera, a Igles

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Cronaca
Nuovi sbarchi di mig
Cronaca
Nuovo naufragio di m
Cronaca
Alghero principio d&
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY