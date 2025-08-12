L’11 novembre 2020 ci lasciava, all’età di 72 anni, Basilio Sulis, fondatore dell’associazione culturale Punta Giara e del prestigioso festival internazionale “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”.

Il 5 e 6 settembre, a Sant’Anna Arresi, si terrà un evento-tributo a Basilio Sulis, l’uomo che varcò i confini tra Sardegna e Jazz, nel 40° anniversario del jazz “in” Sant’Anna Arresi, organizzato dal comune di Sant’Anna Arresi, in collaborazione con il CCN “Tra Dune e Nuraghi”.

Sono diverse le iniziative inserite nel programma.

Il 5 settembre, dalle 19.00, si esibirà la SeuinStreet Band. Alle 20.00 verrà inaugurata la mostra fotografica di Luciano Rossetti © Phocus Aghency e Cooperatuva Slou. Alle 21.00 concerto “Piano solo” di Guido Coraddu e Ver.tour.mer Calici di… Vini – degustazione di vini e prodotti tipici.

Il 6 settembre, alle 20.00, verrà affissa una targa in onore di Basilio Sulis, realizzata dall’artista Sabrina Medau e verrà presentato il videoracconto “Basilio e 40 anni del Jazz a Sant’Anna Arresi”, regia di Stefano Obino, a cura della Società Umanitaria di Carbonia. Alle 21.00 concerto Basilio’s Friends – Jazz’s Session, con Antonello Salis piano e fisarmonica, Sandro Satta sax contralto, Riccardo Lay contrabbasso, Alberto Balia chitarra, Don Moye batteria e Dudù Kouate percussioni. E ancora Ver.tour.mer Calici di… Vini – degustazione di vini e prodotti tipici.

L’evento è finanziato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, L.R. n. 7/1955 Cartellone delle manifestazioni del Turismo enogastronomico 2025.

Giampaolo Cirronis