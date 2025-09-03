3 September, 2025
Guido Coraddu in concerto il 5 settembre a Sant'Anna Arresi in ricordo di Basilio Sulis

Guido Coraddu torna venerdì 5 settembre ore 21.00 con un concerto per piano solo nella Piazza del Nuraghe di Sant’Anna Arresi, in occasione della posa della targa che il Comune ha voluto dedicare alla figura di Basilio Sulis, ideatore e direttore artistico del festival “Ai Confini Tra Sardegna e Jazz” dal 1985 al 2020. Guido Coraddu proporrà al pianoforte le sue riletture delle musiche di alcuni dei protagonisti del jazz sardo che hanno avuto un profondo rapporto con il festival di Sant’Anna Arresi.

Per Guido Coraddu questo ritorno a Sant’Anna Arresi rappresenta un momento carico di emozione e memoria. «Quella piazza custodisce ricordi indelebili di concerti straordinari – racconta – da Sun Ra (1989…) a John Zorn, da Chick Corea a Cecil Taylor fino a Butch Morris, per citarne alcuni. È lì che ho avuto l’opportunità di ascoltare i massimi esponenti del jazz internazionale e d’avanguardia, fino al giorno in cui io stesso mi sono trovato su quello stesso palco, immaginando di essere tra il pubblico.»

Il concerto di Guido Coraddu diventa così non solo un tributo musicale al jazz sardo, ma anche un riconoscimento al lavoro di Sulis, al suo ruolo di scopritore di nuovi talenti perché non solo la sua inesauribile cultura musicale lo portava ad esplorare le tendenze d’avanguardia del jazz internazionale, ma anche a rivolgere la sua curiosità su quel che si muoveva in ambito regionale, e a trovare il modo di inserire – da pari a pari – artisti locali e nomi celeberrimi nella stessa serata, con abbinamenti ragionati e mai casuali.

Basilio Sulis ha realizzato un miracolo: lui che non era un musicista si è rivelato essere un brillante e acuto direttore artistico, oltre che un efficiente amministratore capace di lottare per mantenere in piedi, con dignità e caparbietà, un presidio culturale d’eccellenza in una terra storicamente deprivata delle sue risorse.

