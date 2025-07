Guido Coraddu in concerto con il suo jazz sardo il 25 luglio a Giba

Continua il viaggio musicale in giro per l’Italia di Guido Coraddu per raccontare, attraverso le note del suo pianoforte, il jazz sardo. Dopo le prime tappe del tour 2025, il pianista arriva a Giba venerdì 25 luglio alle 22.00 nella suggestiva cornice di Casa Ibba, con un concerto che si configura come un vero e proprio percorso di ascolto e riflessione sulla memoria musicale di un territorio. Il concerto è inserito nella cornice delle “Notti del vino”, organizzate dall’associazione nazionale “Città del Vino”, e in occasione della consegna della Bandiera delle Città del Vino al Comune di Giba, alla presenza del presidente nazionale e del coordinatore regionale dell’associazione.

Un appuntamento che è un’occasione preziosa per immergersi in una visione originale e intensa del jazz isolano degli ultimi vent’anni, filtrata attraverso l’interpretazione pianistica di Coraddu. In scaletta, una selezione di brani firmati da alcuni degli autori sardi più rappresentativi: da nomi più affermati come Paolo Fresu, Enzo Favata, Gavino Murgia e Paolo Angeli, fino alle voci più giovani ed emergenti.

Al centro della ricerca di Guido Coraddu c’è, infatti, l’idea – portata avanti negli ultimi anni – della ricerca di un filo rosso che accomuna le diverse sfaccettature del jazz sardo: una musica capace di riflettere l’insularità e l’identità della Sardegna evocando paesaggi, storie e suoni che appartengono profondamente all’isola, ma che, al contempo, sa parlare di orizzonti lontani. Un racconto in musica che parla tanto ai sardi quanto a chi la Sardegna la conosce solo da lontano, con un’intenzione affine a quella letteraria di Salvatore Cambosu, autore di “Miele Amaro”, opera che ha ispirato anche il titolo dell’album pubblicato da WMusic nel 2022 e che contiene parte del repertorio eseguito dal vivo nei concerti, a partire dalla serata del 25 luglio.