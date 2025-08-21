Estaimoinsieme Carbonia 2025: venerdì 22 agosto una serata per tutti i gusti, con la 31ª Sagra de su curruscioni, Carla Cocco, Pino e gli Anticorpi e il gran finale con il rapper Lazza
Venerdì 22 agosto è in programma a Carbonia una serie di iniziative per tutti i gusti, diverse tra loro, ma pienamente complementari ed organizzate anche per essere vissute in ordine cronologico progressivo, dall’ora di cena fino alla notte.
Si comincia alle ore 20.30, a Barbusi, in piazza Santa Maria delle Grazie, con la 31ª Sagra de su curruscioni, che prevede la distribuzione e degustazione di prelibati ravioli artigianali. A seguire serata musicale in compagnia di Carla Cocco.
Alle ore 22.00, in piazza Rinascita, nell’ambito del tradizionale appuntamento del venerdì con “In Centro tra food…and sound”, l’esibizione dei comici “Pino e gli Anticorpi”.
Alle ore 1.15, alla Grande Miniera di Serbariu, l’esibizione musicale del rapper milanese Lazza, nell’ambito del “Mine Summer Fest”.
