Si sono conclusi ieri sera, a Iglesias, i festeggiamenti religiosi per San Pio X Papa patrono di Serra Perdosa

Si sono conclusi ieri sera, a Iglesias, con la messa solenne celebrata dal vescovo mons. Mario Farci animata dalla corale San Pio X e la processione partita dalla chiesa e sviluppatasi lungo Corso Colombo, via Pacinotti e via Metalla, i festeggiamenti religiosi per San Pio X Papa patrono di Serra Perdosa, iniziati lo scorso 18 agosto, organizzati dal Comitato San Pio con il patrocinio del comune di Iglesias e dell’associazione onlus “I volontari della solidarietà”.

La processione è stata accompagnata dalla banda musicale Giuseppe Verdi di Iglesias, dai gruppi folcloristici Città di Iglesias e di Musei, Domusnovas, Nuraxi Figus, e Gonnesa, dagli sbandieratori e musici Quartiere Fontana e dall’associazione Balestrieri di Iglesias, dai cavalieri a cavallo dell’associazione equestre Cavalieri Villa di Chiesa.

Allegate alcune foto della processione