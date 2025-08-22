22 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloFesteSi sono conclusi ieri sera, a Iglesias, i festeggiamenti religiosi per San Pio X Papa patrono di Serra Perdosa
Feste

Si sono conclusi ieri sera, a Iglesias, i festeggiamenti religiosi per San Pio X Papa patrono di Serra Perdosa

0
227Views

Si sono conclusi ieri sera, a Iglesias, con la messa solenne celebrata dal vescovo mons. Mario Farci animata dalla corale San Pio X e la processione partita dalla chiesa e sviluppatasi lungo Corso Colombo, via Pacinotti e via Metalla, i festeggiamenti religiosi per San Pio X Papa patrono di Serra Perdosa, iniziati lo scorso 18 agosto, organizzati dal Comitato San Pio con il patrocinio del comune di Iglesias e dell’associazione onlus “I volontari della solidarietà”.

La processione è stata accompagnata dalla banda musicale Giuseppe Verdi di Iglesias, dai gruppi folcloristici Città di Iglesias e di Musei, Domusnovas, Nuraxi Figus, e Gonnesa, dagli sbandieratori e musici Quartiere Fontana e dall’associazione Balestrieri di Iglesias, dai cavalieri a cavallo dell’associazione equestre Cavalieri Villa di Chiesa.

Allegate alcune foto della processione

 

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Estaimoinsieme Carbo
Ekosarda di is Urigu

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sociale
Sono state riaperte
Feste
Straordinaria partec
Eventi
Martedì 10 giugno,
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY