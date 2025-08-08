8 August, 2025
Industria

FIOM CGIL – FSM CISL – UILM UIL: «Metalmeccanici: sul futuro del polo industriale tanti dubbi, poche certezze!»

C’è poco da essere allegri per il futuro industriale di Portovesme, di sicuro si preannuncia una ripresa dopoferragostana molto infuocata. Quello che si sta realizzando è una fuga di massa dei metalmeccanici territoriali, in conseguenza del mancato sviluppo industriale; mentre i tanti che non trovano alternative, si vedono costretti a sottostare a ricatti e ad una precarietà senza precedenti, conseguenza della forza contrattuale praticamente inesistente in questo momento. Ci troviamo davanti a imprese che non pagano gli elementi retributivi dovuti, come il welfare contrattuale, l’elemento perequativo, le trasferte che le aziende stesse impongono ai propri dipendenti, per non parlare di ferie e permessi che non vengono più programmati. Vale per tutte le aziende del territorio, tutte coinvolte nella cassa integrazione con numeri differenti a seconda delle realtà. Ma è anche una crisi conseguenza delle incapacità e dell’ingordigia imprenditoriale, che oltre a non sviluppare i progetti annunciati di rilancio (è il caso dell’alluminio), non pagano maestranze, appaltatori, fornitori, enti (Comune, Enel, Consorzio). Azioni che hanno contribuito all’indebolimento del tessuto sociale, alla fuga di imprese ed imprenditori, oltre a quelle dei lavoratori, ad abbandono degli appalti in conseguenza dei mancati pagamenti (l’ultimo caso è quello del 6/08/2025 da parte della Italpol, ancora una volta all’interno della Sider Alloys). Per queste e tante altre ragioni, ci auguriamo che la ripresa dalle ferie estive con le preannunciate convocazioni di metà settembre da parte del MIMIT, per le vertenze, Sider Alloys, Eurallumina, Portovesme srl e indotto Sulcis, coincidano, con un reale cambio di passo c riparta il rilancio industriale, connesso ad esso le produzioni storiche annunciate dai ministri nella visita del 27/12/2024 in Portovesme srl, in modo da riassegnare economia e diritti ad un territorio, alle lavoratrici ed ai lavoratori, che non possono continuare a subire passivamente quanto sta accadendo.

Segreterie Territoriali FIOM CGIL – FSM CISL – UILM UIL

