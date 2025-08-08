Il GAL Sulcis Iglesiente ha pubblicato la graduatoria della riapertura del bando Smart Village

Il GAL Sulcis Iglesiente ha pubblicato la graduatoria della riapertura di Smart Village, il bando dedicato al potenziamento dei servizi sanitari e sociali nelle aree rurali. La nuova dotazione finanziaria di 1,6 milioni di euro è stata estesa a 1,8 milioni di euro per finanziare tutti i progetti presentati.

Alla riapertura del bando hanno potuto partecipare gli enti pubblici del territorio del GAL in forma associata, richiedendo fino a 200mila euro per progetto a copertura del 100% delle spese.

Gli investimenti sono localizzati nel territorio del GAL e i beneficiari sono 10 aggregazioni costituite ognuna da 2 comuni:

Gonnesa (capofila) con Villamassargia – 184mila euro

Piscinas (capofila) con Nuxis – 182mila euro

Vallermosa (capofila) con Siliqua – 200mila euro

Fluminimaggiore (capofila) con San Giovanni Suergiu – 163mila euro

Masainas (capofila) con Sant’Anna Arresi – 195mila euro

Pula (capofila) con Domus de Maria – 196mila euro

Giba (capofila) con Tratalias – 180mila euro

Perdaxius (capofila) con Domusnovas – 140mila euro

Santadi (capofila) con Villaperuccio – 185mila euro

Carloforte (capofila) con Sant’Antioco – 200mila euro

«Gli interventi finanziati – spiega Nicoletta Piras, direttrice del GAL – riguardano l’acquisto di attrezzature sanitarie e per l’accessibilità, come defibrillatori, carrozzine e sedie job per l’accesso alla spiaggia, e l’acquisto di automezzi e veicoli di supporto ai servizi ambientali, per il miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici e delle aree verdi.»

È stato finanziato l’acquisto di circa 80 attrezzature sanitarie e per l’accessibilità e di circa 50 macchinari, automezzi e veicoli di supporto ai servizi ambientali. La nuova dotazione di 1,8 milioni di euro si somma ai circa 1,4 milioni di euro messi a disposizione con la prima apertura del bando, per un totale di oltre 3 milioni di euro di fondi PSR Sardegna 2014-2022.

«Smart Village – dichiara Cristoforo Luciano Piras, presidente del GAL – è nato da un percorso di progettazione partecipata con gli enti locali del territorio. I progetti finanziati riguardano 20 dei 22 comuni che fanno parte del GAL e puntano a migliorare la qualità della vita dei residenti rendendo il nostro territorio più fruibile e attrattivo anche per i turisti.»