Il Servizio di Anatomia patologica del Sirai apre alla diagnostica citoistologica per i pazienti esterni

Un passo avanti concreto per rendere più accessibili, rapidi e vicini ai cittadini i percorsi diagnostici, grazie a un servizio essenziale per l’individuazione precoce di numerose patologie, in particolare di natura oncologica.

I pazienti, muniti di impegnativa del medico curante, dovranno rivolgersi agli sportelli CUP per la registrazione e il pagamento dell’eventuale ticket. Successivamente, potranno consegnare direttamente i campioni biologici (come liquidi organici o prelievi citologici) presso lo sportello del Servizio di Anatomia patologica, situato al primo piano del Presidio Sirai.

Questa apertura si inserisce nel piano di potenziamento dell’offerta diagnostica dell’ASL Sulcis Iglesiente, che punta a garantire un servizio sempre più moderno, efficiente e vicino alle reali esigenze del territorio.

Nella foto di copertina l’equipe del servizio di Anatomia patologica