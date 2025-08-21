Il Carbonia ha superato 2 a 0 il Terralba (goal di Pavone e Artese) nel secondo test precampionato

Il Carbonia ha superato 2 a 0 il Terralba, con un goal per tempo di Tomas Pavone e del neo acquisto Mario Artese (17 anni) nel secondo test precampionato disputato ieri pomeriggio sul nuovo campo in erba sintetica disputato ieri pomeriggio a Terralba. Il neo tecnico biancoblù Graziano Mannu ha schierato inizialmente un undici senza fuoriquota, come aveva fatto anche ad Asseminello contro l’Under 17 del Cagliari Calcio, ed ha inserito i giovani nel corso del secondo tempo. Nonostante i grandi carichi di lavoro accumulati negli ultimi giorni, si sono mostrati quasi tutti già in buona condizione, al cospetto di un avversario competitivo per il prossimo girone A del campionato di Promozione regionale, ben guidato dal giovane tecnico Daniele Porcu, confermato dopo le buone cose fatte nella seconda parte della passata stagione.

Si sono posti in bella evidenza Fabio Mastino (s’è rivisto il “treno” sulla fascia destra di tre anni fa); Ayrton Hundt al centro della difesa; Lorenzo Melis sulla fascia sinistra, Matteo Nannini, Andrea Porcheddu e Fabrizio Ponzo in mezzo al campo; Tomas Pavone in attacco, autore del primo goal su assist di Adama Coulibaly, il portiere Maurizio Floris, “padrone” della sua area e Andrea Mastino in difesa. In leggero ritardo, probabilmente per i grandi carichi di lavoro, Costantino Chidichimo e Adama Coulibaly, non a caso i due rimasti in campo solo nei primi 45 minuti, sostituiti in avvio di ripresa da Danilo Cocco e Mario Artese, poi impegnati in una leggera corsa defaticante intorno al terreno di gioco.

Nel secondo tempo è arrivato il secondo goal, al termine della più bella azione manovrata della partita, conclusa da un assist di Andrea Porcheddu per Mario Artese che ha superato il portiere del Terralba con un preciso diagonale che si è infilato nell’angolino basso alla sua destra. Il giovanissimo attaccante, arrivato in città solo 24 ore prima della partita, ha mostrato di avere buone qualità tecniche, oltre ad una importante struttura fisica e promette di diventare un elemento importante per il nuovo attacco biancoblù, del quale non farà parte, invece, Nabil Moussafir, per il quale non è stata completata la procedura di tesseramento.

Il Terralba non ha demeritato al cospetto di un avversario di categoria superiore. La squadra di Daniele Porcu è apparsa ordinata in tutte le zone del campo, non si è limitata a contenere le iniziative del Carbonia ma più volte si è proposta dalle parti di Maurizio Floris, soprattutto sulla fascia sinistra, e nel secondo tempo è andata più volte vicina alla marcatura, cogliendo anche una traversa su calcio di punizione. L’organico si presenta assai interessante e potrebbe essere completato prima dell’inizio degli impegni ufficiali di Coppa Italia e campionato di Promozione regionale.

Vediamo le interviste realizzate a fine partita con i due allenatori, Graziano Mannu e Daniele Porcu.