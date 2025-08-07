7 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeAmbienteNatura e Salvaguardia AmbientaleLa comunità di San Giovanni Suergiu si mobilita contro il progetto di costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali a Is Urigus
Natura e Salvaguardia Ambientale

La comunità di San Giovanni Suergiu si mobilita contro il progetto di costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali a Is Urigus

0
142Views

La comunità di San Giovanni Suergiu si mobilita contro il progetto di costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali a Is Urigus. Dopo l’approvazione all’unanimità di una delibera consiliare che esprime la più totale contrarietà alla realizzazione di una discarica prossima al centro abitato di Is Urigus, ieri i cittadini hanno riempito l’aula consiliare nel corso di un’assemblea popolare che ha registrato numerosi interventi che hanno documentato le ragioni del “NO” all’impianto.

Vediamo l’intervista realizzata con la sindaca, Elvira Usai.

FOLLOW US ON:
Alghero principio d'

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Natura e Salvaguardia Ambientale Università
Nella pineta di Cand
Natura e Salvaguardia Ambientale
Le dune di Teulada.
Alimentazione Natura e Salvaguardia Ambientale
I segreti della long
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY