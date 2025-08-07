La comunità di San Giovanni Suergiu si mobilita contro il progetto di costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali a Is Urigus. Dopo l’approvazione all’unanimità di una delibera consiliare che esprime la più totale contrarietà alla realizzazione di una discarica prossima al centro abitato di Is Urigus, ieri i cittadini hanno riempito l’aula consiliare nel corso di un’assemblea popolare che ha registrato numerosi interventi che hanno documentato le ragioni del “NO” all’impianto.

Vediamo l’intervista realizzata con la sindaca, Elvira Usai.