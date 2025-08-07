7 August, 2025
Cronaca

Alghero principio d'incendio in un locale pubblico

Un principio d’incendio ha interessato un locale pubblico di Alghero.
Sul posto i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno lambito solo una parte dell’arredamento all’esterno della struttura. Non si registrano feriti.
Antonio Caria

L'Egas ha approvato
La comunità di San

