21 August, 2025
Eventi

Sabato 27 settembre, a Sa Marchesa (Nuxis), verrà posizionata una pietra commemorativa dedicata ai caduti sul lavoro

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 10.00, presso la località Sa Marchesa, a Nuxis, si terrà la cerimonia di posizionamento di una pietra scolpita in memoria dei caduti sul lavoro. «La cerimonia intende essere un momento solenne di raccoglimento e riflessione in onore di coloro che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere professionale. Certi della Sua sensibilità verso iniziative volte alla commemorazione e al sostegno delle comunità locali», ha detto il sindaco di Nuxis, Romeo Ghilleri.

