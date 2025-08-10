Serata magica ieri, al tramonto sulla prima spiaggia di Porto Pino, con Clauvius di Daniele Ledda Ai Confini del Mediterraneo. Daniele Ledda, docente di Musica Elettronica al Conservatorio di Cagliari e compositore, è l’ideatore di Clavius: una famiglia di strumenti autocostruiti ispirati al pianoforte preparato di John Cage. Ricercatore instancabile, Daniele Ledda esplora da anni l’equilibrio tra suono strumentale e digitale, cercando costantemente di accorciare la distanza tra questi due mondi. Una ricerca che si espande anche nello spazio e nel paesaggio, come accaduto ieri sera sulla prima spiaggia di Porto Pino. Il suo concerto – della durata di circa un’ora – ha avvolto il pubblico con le calde sonorità di Clavius, evocando atmosfere etniche e richiami ancestrali, quasi a dialogare con le coste dell’Africa. Una musica che ha superato idealmente i confini del Mediterraneo, in perfetta armonia con l’ambiente circostante. Un evento intimo, con circa 50 spettatori, che ha saputo sorprendere e incantare. E mentre il sole lasciava spazio a una luna piena dai riflessi rosso fuoco, i suoni di Daniele Ledda hanno accompagnato con delicatezza il passaggio dal giorno alla notte. A fine performance, il pubblico ha chiesto all’artista di suonare ancora, per prolungare quel momento magico dove paesaggio e musica diventano un tutt’uno. Un’esperienza sonora che ha davvero toccato i confini… e forse anche l’anima. L’evento è stato organizzato da CCN Tra Dune e Nuraghi, in collaborazione con Ticonzero e con il patrocinio della Regione Sardegna e del comune di Sant’Anna Arresi.