10 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloMusicaSerata magica ieri, al tramonto, sulla prima spiaggia di Porto Pino, con Clauvius di Daniele Ledda Ai Confini del Mediterraneo
Musica

Serata magica ieri, al tramonto, sulla prima spiaggia di Porto Pino, con Clauvius di Daniele Ledda Ai Confini del Mediterraneo

0
180Views

Serata magica ieri, al tramonto sulla prima spiaggia di Porto Pino, con Clauvius di Daniele Ledda Ai Confini del Mediterraneo. Daniele Ledda, docente di Musica Elettronica al Conservatorio di Cagliari e compositore, è l’ideatore di Clavius: una famiglia di strumenti autocostruiti ispirati al pianoforte preparato di John Cage. Ricercatore instancabile, Daniele Ledda esplora da anni l’equilibrio tra suono strumentale e digitale, cercando costantemente di accorciare la distanza tra questi due mondi. Una ricerca che si espande anche nello spazio e nel paesaggio, come accaduto ieri sera sulla prima spiaggia di Porto Pino. Il suo concerto – della durata di circa un’ora – ha avvolto il pubblico con le calde sonorità di Clavius, evocando atmosfere etniche e richiami ancestrali, quasi a dialogare con le coste dell’Africa. Una musica che ha superato idealmente i confini del Mediterraneo, in perfetta armonia con l’ambiente circostante. Un evento intimo, con circa 50 spettatori, che ha saputo sorprendere e incantare. E mentre il sole lasciava spazio a una luna piena dai riflessi rosso fuoco, i suoni di Daniele Ledda hanno accompagnato con delicatezza il passaggio dal giorno alla notte. A fine performance, il pubblico ha chiesto all’artista di suonare ancora, per prolungare quel momento magico dove paesaggio e musica diventano un tutt’uno. Un’esperienza sonora che ha davvero toccato i confini… e forse anche l’anima. L’evento è stato organizzato da CCN Tra Dune e Nuraghi, in collaborazione con Ticonzero e con il patrocinio della Regione Sardegna e del comune di Sant’Anna Arresi.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Il Carbonia Calcio h
Nuovo naufragio di m

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Spettacolo
 Il musicista e com
Eventi
Oktave festival &#82
Eventi
Oktave festival &#82
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY