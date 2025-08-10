10 August, 2025
Cronaca

Nuovo naufragio di migranti al largo della costa dell’Isola di Sant’Antioco, due sono stati recuperati, uno privo di vita

Nuovo dramma del mare al largo della costa dell’Isola di Sant’Antioco, dove s’è registrato l’ennesimo naufragio di un gruppo di migranti che cercavano di raggiungere terra. Due sono stati recuperati, entrambi con il giubbino addosso, uno purtroppo privo di vita. Proseguono le ricerche per gli altri dispersi, probabilmente nove, che viaggiavano su una piccola imbarcazione. Le ricerche proseguono con l’impiego sia di mezzi aerei sia di mezzi a terra, della Capitaneria di porto di Sant’Antioco e della Guardia di Finanza.

