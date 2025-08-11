Nuovi sbarchi di migranti sulle coste del Sulcis, alcune decine sono arrivati tra l’Isola di Sant’Antioco e Porto Pino

Dopo il naufragio di tre giorni fa che ha visto il recupero di due dei nove migranti che viaggiavano a bordo di una piccola imbarcazione, uno dei quali, purtroppo, privo di vita, favoriti dalle buone condizioni meteo, sono proseguiti gli sbarchi di migranti sulle coste del Sulcis. Sono alcune decine i migranti giunti tra l’Isola di Sant’Antioco e Porto Pino. Imponente le forze dell’ordine impegnate, Carabinieri, Polizia, Guardia Costiera e Guardia di finanza.