19 August, 2025
HomeCronacaUn grosso pino è caduto sulla sede stradale della SP5, due auto si sono scontrate
Cronaca

Un grosso pino è caduto sulla sede stradale della SP5, due auto si sono scontrate

314Views

Un grosso pino è caduto invadendo la sede stradale della SP5 vicino a Senorbì, due auto sono entrate in collisione. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari hanno messo in sicurezza l’area e hanno liberato la sede stradale tagliando l’albero. Il bilancio è di un ferito lieve.

Il 20 agosto Iglesia

giampaolo.cirronis@gmail.com

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
