24 September, 2025
Eventi

A Iglesias il 33° concorso “Balconi e giardini fioriti” organizzato dalla Fidapa

Iglesias si prepara a vivere una stagione di bellezza e creatività, grazie alla 33ª edizione del concorso “Balconi e giardini fioriti” organizzato dalla Fidapa Sezione Iglesias e patrocinato dall’assessorato comunale dell’Ambiente.
La premiazione è in programma venerdì 26 settembre, in Piazza Lamarmora, alle 19.00.
Nel corso della serata, tra letture e musica, verranno premiati tutti i cittadini che hanno partecipato, addobbando le proprie abitazioni con fiori e piante colorate, ma anche contribuendo a rendere più belli e decorosi alcuni angoli verdi della città.
Il concorso, infatti, rappresenta da anni un’opportunità per la cittadinanza di esprimere la propria creatività e senso estetico, ma anche di sentirsi parte di una comunità unita e coinvolta. I partecipanti potranno così mostrare la propria abilità nel creare giardini e balconi fioriti unici e suggestivi, utilizzando fiori, piante e materiali vari per trasformare le case in vere e proprie oasi di bellezza.
«Da quando abbiamo indetto la prima edizione del concorso ad oggiha sottolineato la presidente della Fidapa sezione di Iglesias, Giulia Fronteddu – sono state apportate leggere modifiche di adeguamento al contesto cittadino e sociale, ma sempre lo spirito iniziale è prevalso. La “qualità di una città” è la capacità di offrire un ambiente vivace e stimolante sia dal punto di vista culturale che naturale, combinando la ricchezza del suo patrimonio artistico, con la presenza diffusa di spazi verdi e fioriti che migliorano la qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità ambientale. Il concorso tende a coinvolgere tutti per rendere Iglesias una città sostenibile e infondere la cultura della responsabilità ambientale che porta al benessere socialeconclude Giulia Fronteddu -. La nostra amministrazione comunale ci ha sempre appoggiato e aiutato in questo viaggio, non è un caso che da sempre anche gli spazi verdi, polmone della città, sono sempre curati, biglietto da visita per il turista che arriva per la prima volta a Iglesias.»

