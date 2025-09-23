La Giunta regionale ha deliberato un supplemento di istruttoria per la richiesta di VIA per nuovi impianti della RWM

La Giunta regionale, riunita questa sera a partire dalle 21.00, ha deliberato un supplemento di istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale ex post per la realizzazione di nuovi impianti della RWM – Campo Prove R140 e i nuovi reparti R200 e R210 di RWM Italia – tra Domusnovas e Iglesias.

Tra le motivazioni la disponibilità di nuovi documenti presentati dalle associazioni ambientaliste che configurano scenari inediti che meritano ulteriori approfondimenti tecnici.

«La Giunta rileva che la proposta di deliberazione pone questioni di particolare rilevanza e dal forte impatto economico, politico, sociale, oltreché tecnico e pratico, che richiedono un accurato esame da parte di tutti gli assessori.»

Durante la manifestazione di mercoledì 16 settembre, le associazioni ambientaliste hanno presentato al Gabinetto della Presidenza un documento contenente una relazione tecnica sull’ampliamento di RWM. Gli assessori della Giunta «rilevano in esso la presenza di aspetti complessi e non conosciuti che comportano numerose criticità e per questo necessitano di un ulteriore approfondimento, non solo sotto il profilo prettamente politico di competenza della Giunta, ma soprattutto sotto il profilo pratico e tecnico-specialistico di competenza di diversi uffici dell’Amministrazione. Appare quindi indispensabile che lo stesso studio sia quanto prima portato a conoscenza delle Direzioni generali interessate per consentire loro di formulare le valutazioni di competenza», si legge ancora nella delibera.

In Giunta è emersa la necessità «di un più ampio margine di tempo per consentire un compiuto esame della proposta di deliberazione in argomento da parte di tutti gli Assessori. Da ciò consegue che un consapevole e adeguato pronunciamento della Giunta potrà̀ aversi solo all’esito di un indispensabile supplemento istruttorio, per consentire alle Direzioni generali competenti di esprimersi sotto il profilo tecnico e verificare se quanto riportato nella suddetta relazione necessiti di ulteriore attività in capo all’Amministrazione (chiarendo, se del caso, che tipo di attività) e, soprattutto, se le risultanze cui è pervenuto l’assessorato della Difesa dell’Ambiente possano o meno essere confermate o debbano essere modificate”».