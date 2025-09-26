27 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSportAl via il campionato di serie C di basket, la Scuola Basket Carbonia all’esordio con la Ferrini Basket, il Calasetta riposa
Sport

Al via il campionato di serie C di basket, la Scuola Basket Carbonia all’esordio con la Ferrini Basket, il Calasetta riposa

0
275Views
Sabato 27 settembre scatta il campionato di serie C di basket maschile. Undici le squadre protagoniste, con il Sulcis rappresentato dal Camping La Salina Calasetta e dalla neopromossa Scuola Basket Miners Carbonia.
La Scuola Basket Miners Carbonia farà il suo esordio in casa con la Ferrini Basket, il Calasetta osserverà il suo turno di riposo riposa.
Il calendario della prima giornata:
Sirius Pall. Nuoro – Demones Ozieri • 27 settembre 2025, ore 19.00
Scuola Basket Carbonia Miners – Basket Ferrini • 27 settembre 2025, ore 18.30
Pol. Dinamo Sassari – Fisiokons Aurea Sassari • 27 settembre 2025, ore 17.30
Basket Antonianum Quartu Sant’Elena – Olimpia Cagliari • 28 settembre 2025, ore 18.30
Sef Torres Sassari – Basket Sant’Orsola Sassari • 28 settembre 2025, ore 18.00
Riposa il Camping La Salina Calasetta.
Questa sera, al termine dell’ultimo allenamento della Scuola Basket Miners Carbonia, abbiamo intervistato il presidente Pino Fae.
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
E' morto ieri, all'e

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
Sabato scatta il cam
Sport
Il Carbonia getta al
Sport
L’Iglesias in
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY