Comune di Teulada ed E-Distribuzione insieme per la programmazione di interventi di miglioramento della rete elettrica

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha incontrato l’Amministrazione del xomune di Teulada per un confronto dedicato alla qualità e all’affidabilità del servizio elettrico sul territorio. All’incontro hanno preso parte, per il comune di Teulada, il sindaco Angelo Milia, il vicesindaco Gianluca Urru, il capo dell’Ufficio Tecnico Claudio Piras e l’assessore Giuseppe Murgia. Per E-Distribuzione erano presenti Valentino Ortu, responsabile dell’Unità Territoriale di Cagliari, insieme ad Alessandra Muscas e Vittoria Taormina degli Affari Istituzionali Enel.

Nel corso della riunione, l’Amministrazione comunale ha rappresentato i disagi vissuti dai cittadini a causa dei blackout, verificatisi sia durante l’estate sia in occasione di eventi piovosi. E-Distribuzione ha illustrato le attività realizzate negli ultimi anni e ha presentato i prossimi interventi programmati entro la metà del 2026. Particolare attenzione sarà riservata al potenziamento della zona costiera di Tuerredda e del centro abitato di Teulada, con opere di ammodernamento e realizzazione di nuove linee in bassa tensione.

L’Amministrazione, consapevole dell’importanza degli interventi pianificati da E-Distribuzione, nell’ottica di continuo miglioramento del servizio, ha sottolineato la necessità di garantire una comunicazione sempre più tempestiva e trasparente verso la popolazione in occasione di lavori programmati e ha ribadito che continuerà a monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti.

Da entrambe le parti è emersa la volontà di rafforzare la collaborazione, con l’obiettivo comune di assicurare un servizio elettrico efficiente e affidabile per la comunità di Teulada.

«Questo incontro è stato un momento importante di ascolto reciproco e di condivisione – ha detto Valentino Ortu, responsabile dell’Unità Territoriale Cagliari di E-Distribuzione -. Abbiamo avuto modo di presentare i risultati raggiunti e i prossimi interventi, ma soprattutto di rafforzare il dialogo con l’Amministrazione comunale. Solo attraverso una collaborazione stretta e una comunicazione continua possiamo lavorare insieme per un obiettivo comune: assicurare ai cittadini di Teulada un servizio elettrico sempre più affidabile e di qualità.»

«Abbiamo rappresentato con chiarezza le difficoltà che i nostri cittadini subiscono a causa dei blackout – ha aggiunto il sindaco di Teulada, Angelo Milia -. Accogliamo con favore gli impegni presi da E-Distribuzione, continueremo a vigilare affinché la comunità di Teulada abbia un servizio elettrico stabile e sicuro. L’Amministrazione manterrà alta l’attenzione fino al raggiungimento di questo obiettivo.»