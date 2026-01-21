La Giunta comunale di Teulada ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità naturale
La Giunta comunale di Teulada ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Lo ha comunicato questa sera il sindaco Angelo Milia.
«Il provvedimento si è reso necessario a fronte dei gravi danni registrati sul territorio, in particolare alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e private, alle aree costiere, al Porto e alle aziende agro-silvo-pastorali, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 19 e 20 gennaio – ha spiegato Angelo Milia -. Con questo atto formale il Comune avvia le procedure previste dalla normativa regionale e nazionale, richiedendo alla Regione il riconoscimento dell’evento calamitoso e l’attivazione degli strumenti di intervento e di sostegno. Gli uffici comunali sono già al lavoro per la ricognizione dei danni e per l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti.»
«Alla luce dell’ultimo bollettino emanato dalla Regione, si comunica che a partire da domani tutte le attività potranno riprendere regolarmente – ha aggiunto il sindaco di Teulada -. Un sentito ringraziamento va a tutto il COC (Centro Operativo Comunale), all’Ufficio Tecnico, alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare, ai Carabinieri, alla Protezione Civile, alla Provincia e ad ANAS per l’impegno e la collaborazione dimostrati. Desidero inoltre ringraziare tutti gli amministratori comunali che, in questi due giorni particolarmente impegnativi, non hanno mai fatto mancare il proprio contributo, dimostrando senso di responsabilità, presenza costante e spirito di servizio verso la comunità.»
