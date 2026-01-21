22 January, 2026
MENU
mobile-logo
HomeAmbienteMeteorologiaLa Giunta comunale di Teulada ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità naturale
Meteorologia

La Giunta comunale di Teulada ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità naturale

0
216Views
La Giunta comunale di Teulada ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Lo ha comunicato questa sera il sindaco Angelo Milia.
«Il provvedimento si è reso necessario a fronte dei gravi danni registrati sul territorio, in particolare alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e private, alle aree costiere, al Porto e alle aziende agro-silvo-pastorali, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 19 e 20 gennaioha spiegato Angelo Milia -. Con questo atto formale il Comune avvia le procedure previste dalla normativa regionale e nazionale, richiedendo alla Regione il riconoscimento dell’evento calamitoso e l’attivazione degli strumenti di intervento e di sostegno. Gli uffici comunali sono già al lavoro per la ricognizione dei danni e per l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti.»
«Alla luce dell’ultimo bollettino emanato dalla Regione, si comunica che a partire da domani tutte le attività potranno riprendere regolarmente – ha aggiunto il sindaco di Teulada -. Un sentito ringraziamento va a tutto il COC (Centro Operativo Comunale), all’Ufficio Tecnico, alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare, ai Carabinieri, alla Protezione Civile, alla Provincia e ad ANAS per l’impegno e la collaborazione dimostrati. Desidero inoltre ringraziare tutti gli amministratori comunali che, in questi due giorni particolarmente impegnativi, non hanno mai fatto mancare il proprio contributo, dimostrando senso di responsabilità, presenza costante e spirito di servizio verso la comunità.»
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Venerdì 23 gennaio,
Un nuovo master di U

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Scuola
La posizione dei sin
Energia
Comune di Teulada ed
Elezioni
A 30 giorni dal voto
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY