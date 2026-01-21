La Giunta comunale di Teulada ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Lo ha comunicato questa sera il sindaco Angelo Milia.

«Il provvedimento si è reso necessario a fronte dei gravi danni registrati sul territorio, in particolare alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e private, alle aree costiere, al Porto e alle aziende agro-silvo-pastorali, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 19 e 20 gennaio – ha spiegato Angelo Milia -. Con questo atto formale il Comune avvia le procedure previste dalla normativa regionale e nazionale, richiedendo alla Regione il riconoscimento dell’evento calamitoso e l’attivazione degli strumenti di intervento e di sostegno. Gli uffici comunali sono già al lavoro per la ricognizione dei danni e per l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti.»