Un nuovo master di UniCa in Progettazione per la transizione sostenibile dei territori post-industriali

Un nuovo master di II livello dell’Università degli Studi di Cagliari pensato per formare figure con competenze nell’analisi, progettazione, e gestione di progetti, interventi e investimenti di valorizzazione delle materie prime e seconde, del recupero ambientale e di rigenerazione del territorio con approcci progettuali paesaggistico-ambientali.

Il master, intitolato “Progettazione per la transizione sostenibile dei territori post-industriali” è rivolto a laureati e laureate magistrali in Ingegneria (civile, ambientale, edile-architettura, chimica, meccanica, gestionale, ingegneria della sicurezza); Architettura e Pianificazione (architettura e architettura del paesaggio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale); Scienze (geologiche, geofisiche, ambientali, chimiche, dei materiali, matematiche). Tre ambiti integrati per porre l’enfasi su progetti nei territori post-industriali, in riferimento alle condizioni in cui essi si trovano a seguito dell’attività industriale pregressa, con particolare rilievo sulle aree interessate in passato da attività minerarie e metallurgiche e sui residui inquinanti che esse hanno prodotto.

La sede del master sarà Iglesias (Palazzo Bellavista Monteponi, sede Consorzio AUSI).

La scadenza presentare le proprie candidatura è fissata per il 16 febbraio 2026.