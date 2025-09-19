Domenica alle 21,30 l’Ensemble CultureFestival protagonista alla cascata di Sa Spendula di Villacidro
Le avvolgenti sonorità del Mediterraneo si incontrano con la grande musica internazionale in un appuntamento imperdibile del CultureFestival che domenica 21 settembre, alle 21,30, fa tappa nella suggestiva cascata Sa Spendula di Villacidro.
“Cascate d’arte” è il titolo del concerto che vedrà protagonista l’Ensemble CultureFestival composto da nove eccezionali musicisti (Simone Pittau, violino, Daniele di Bonaventura, bandoneòn, Marcello Peghin, chitarra, Giuseppe Murgia, sax, Olesya Emelianenko, violino, Salvatore Rea, viola, Vladimiro Atzeni, violoncello, Sandro Fontoni, contrabbasso, Emanuele Murroni, percussioni).
Il programma della serata proporrà brani dalle sonorità prettamente mediterranee firmati da Daniele di Bonaventura, Marcello Peghin e Simone Pittau insieme ad altri intramontabili composti da Chick Corea (artista in più occasioni ospite del festival) e Astor Piazzolla.
Un progetto dalle radici mediterranee in cui, spiega il direttore artistico del CultureFestival, Simone Pittau, «gli strumenti protagonisti in questo progetto – il sax, la chitarra, il bandoneòn, il quintetto d’archi e le percussioni- grazie alla scelta dei brani, consentono all’ensemble di far risaltare la melodia, la struttura armonica arricchita dai colori della ritmica. Temi musicali che parlano di mediterraneo».
L’ingresso è libero e gratuito.
