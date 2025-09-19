Il colonnello Saverio Ceglie è il nuovo comandante della Scuola allievi carabinieri di Iglesias, è subentrato al colonnello Giulio Duranti nel corso della cerimonia svoltasi questa mattina. Giulio Duranti lascia l’attuale incarico dopo i tre anni che hanno con sentito di formare oltre 2.400 carabinieri, per andare a ricoprire un prestigioso incarico nella Capitale.

Il neo comandante Saverio Ceglie ha già ricoperto diversi incarichi nell’Isola, essendo stato comandante provinciale a Nuoro fino al 2017 e Capo si Stato Maggiore della Legione carabinieri “Sardegna” a Cagliari dal 2022 fino al mese di settembre 2025.

Alla cerimonia di questa mattina, svoltasi alla presenza del comandante della Legione allievi carabinieri di Roma, Generale di Divisione Marco Lorenzoni, hanno partecipato le autorità regionali, provinciali e locali, civili, militari e religiose.

Il comandante cedente ha espresso il suo ringraziamento a tutto il personale dell’Istituto per la preziosa collaborazione, sottolineando la simbiosi con la cittadinanza iglesiente.

E’ seguita la declamazione della suggestiva formula di riconoscimento e la formale consegna del vessillo di Istituto, che ha segnato il passaggio di consegna tra i due Ufficiali superiori dell’Arma.

Dopo questo momento solenne, il comandante subentrante, onorato di assumere il nuovo incarico, insieme a tutta la linea gerarchica e al personale, ha manifestato l’intenzione di perseguire con determinazione gli obiettivi assegnati e ad affrontare, con unità di intenti, le sfide future.

A suggello della cerimonia, ha parlato il comandante della Legione allievo carabinieri di Roma, il quale ha ringraziato il colonnello Giulio Duranti per la dedizione, passione, entusiasmo e grande capacità di leadership dimostrata durante i tre anni di permanenza presso la Scuola di Iglesias e ha dato il benvenuto al colonnello Saverio Ceglie, con gli auguri di un proficuo e gratificante lavoro.