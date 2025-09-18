19 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeAttualitàAcquaLa crisi idrica di Domusnovas arriva in Consiglio regionale
Acqua

La crisi idrica di Domusnovas arriva in Consiglio regionale

0
397Views

In queste ore i cittadini di Domusnovas stanno vivendo una situazione di enorme disagio e preoccupazione: da diversi giorni interi quartieri sono senza acqua, costretti a sopportare la mancanza di un bene primario che dovrebbe essere garantito in ogni momento. Non si tratta soltanto di un disservizio, ma di una vera e propria emergenza che colpisce famiglie, attività commerciali, anziani e bambini. Il prosciugamento della sorgente, che ha probabilmente determinato l’attuale crisi idrica, non può essere considerato un evento imprevisto e inevitabile. È chiaro che siamo di fronte a una gestione superficiale e a una sottovalutazione grave da parte dell’amministrazione comunale, che negli ultimi anni non ha fatto abbastanza in termini di programmazione, prevenzione e pianificazione di interventi strutturali. Ritengo inaccettabile che i cittadini siano stati lasciati soli, senza preavviso e senza un piano di emergenza che potesse alleviare almeno in parte i disagi. È dovere delle istituzioni – a tutti i livelli – intervenire con rapidità ed efficacia, perché l’acqua non è un servizio accessorio ma un diritto fondamentale. Per questo motivo ho preso contatti immediati con l’assessore regionale ai Lavori pubblici, chiedendo un intervento urgente e soluzioni che possano ripristinare quanto prima l’erogazione idrica, con il coinvolgimento di tutti gli attori quali ENAS, ABBANOA e Protezione Civile. Nelle prossime ore presenterò inoltre un’interrogazione in Consiglio regionale rivolta sia all’assessore ai Lavori pubblici sia all’assessore dell’Ambiente, per sapere quali azioni intendano mettere in campo non solo per risolvere l’emergenza attuale, ma anche per garantire una programmazione seria e strutturale che scongiuri il ripetersi di simili episodi.

Gianluigi Rubiu

Consigliere regionale Fratelli d’Italia

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Stamane l’artivist

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Acqua
I sindaci dell&#8217
Acqua
Il sindaco di Carbon
Acqua
Barbusi: sabato 10 e
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY