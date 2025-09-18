La crisi idrica di Domusnovas arriva in Consiglio regionale

In queste ore i cittadini di Domusnovas stanno vivendo una situazione di enorme disagio e preoccupazione: da diversi giorni interi quartieri sono senza acqua, costretti a sopportare la mancanza di un bene primario che dovrebbe essere garantito in ogni momento. Non si tratta soltanto di un disservizio, ma di una vera e propria emergenza che colpisce famiglie, attività commerciali, anziani e bambini. Il prosciugamento della sorgente, che ha probabilmente determinato l’attuale crisi idrica, non può essere considerato un evento imprevisto e inevitabile. È chiaro che siamo di fronte a una gestione superficiale e a una sottovalutazione grave da parte dell’amministrazione comunale, che negli ultimi anni non ha fatto abbastanza in termini di programmazione, prevenzione e pianificazione di interventi strutturali. Ritengo inaccettabile che i cittadini siano stati lasciati soli, senza preavviso e senza un piano di emergenza che potesse alleviare almeno in parte i disagi. È dovere delle istituzioni – a tutti i livelli – intervenire con rapidità ed efficacia, perché l’acqua non è un servizio accessorio ma un diritto fondamentale. Per questo motivo ho preso contatti immediati con l’assessore regionale ai Lavori pubblici, chiedendo un intervento urgente e soluzioni che possano ripristinare quanto prima l’erogazione idrica, con il coinvolgimento di tutti gli attori quali ENAS, ABBANOA e Protezione Civile. Nelle prossime ore presenterò inoltre un’interrogazione in Consiglio regionale rivolta sia all’assessore ai Lavori pubblici sia all’assessore dell’Ambiente, per sapere quali azioni intendano mettere in campo non solo per risolvere l’emergenza attuale, ma anche per garantire una programmazione seria e strutturale che scongiuri il ripetersi di simili episodi.

Gianluigi Rubiu

Consigliere regionale Fratelli d’Italia