Gianluigi Rubiu (FdI): «Inaccettabile sprecare l’acqua del Rio San Giovanni. ENAS intervenga subito»

«In un territorio che ogni estate si trova a fronteggiare gravi situazioni di siccità, è assurdo assistere impotenti allo spreco di una risorsa preziosa come l’acqua. In questi giorni, a causa delle intense piogge, il Rio San Giovanni di Domusnovas ha registrato un notevole aumento della portata. Tuttavia, l’impianto di pompaggio che permette il trasferimento dell’acqua verso la diga di Punta Gennarta – gestito da ENAS – risulta inspiegabilmente non attivo.»

«L’acqua che oggi scorre verso il mare potrebbe essere preziosa nei mesi primaverili ed estivi, quando agricoltura, zootecnia, aziende agricole e approvvigionamento civile dovranno fare i conti, come ogni anno, con la scarsità –-. È doveroso che ENAS e tutti gli enti preposti si attivino immediatamente per mettere in funzione l’impianto di pompaggio e garantire che tutta l’acqua disponibile venga accumulata nella diga di Punta Gennarta.»

«Non possiamo più permetterci una gestione superficiale delle risorse idriche – conclude Gianluigi Rubiu -. Serve una pianificazione attenta e interventi tempestivi per trasformare eventi meteorologici favorevoli in un’opportunità per il territorio, invece di un’ennesima occasione sprecata.»