Novità nella UO di Cardiologia e UTIC del P.O. Sirai: apertura delle agende CUP per pazienti esterni

Nell’ambito della programmazione aziendale e in coerenza con l’attuale organizzazione delle attività della UO di Cardiologia e UTIC del Presidio Ospedaliero Sirai, a partire da questa settimana sono state aperte al pubblico le agende CUP per l’erogazione di prestazioni cardiologiche rivolte ai pazienti esterni (chiuse dal 2018).

Attraverso i consueti canali di prenotazione CUP sarà possibile accedere a prime visite e visite di controllo cardiologiche con elettrocardiogramma, prove da sforzo, esami ecocardiografici ed ecocolordoppler cardiaci, ampliando in modo significativo l’offerta assistenziale a beneficio della popolazione del territorio.

L’attivazione di questo importante servizio, fortemente sostenuta dalla Direzione Aziendale, è stata resa possibile grazie al determinante impegno del responsabile della UO di Cardiologia e UTIC, dott. Salvatore Ierna, e dell’intera équipe medica che, con elevata professionalità, spirito di collaborazione e grande senso di responsabilità, ha organizzato e reso operative tutte le attività necessarie.