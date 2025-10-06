Gianluigi Rubiu (FdI): «La Regione Sardegna istituisca un commissario straordinario e una task force per la calamità Domusnovas»

Non è servita la goccia per far traboccare il vaso! Ormai è il vaso stesso che è andato in frantumi, insieme alla pazienza, praticamente esaurita, degli abitanti di Domusnovas.

Venti giorni di disagi, di suppliche, di promesse non mantenute. Venti giorni di una situazione snervante, anacronistica, umiliante. È da terzo mondo vivere senz’acqua nel 2025, ed è assurdo che una comunità intera sia stata lasciata in balia di un’emergenza senza fine.

Con l’ordinanza della Sindaca che sancisce l’inidoneità dell’acqua a scopi umani a causa di parametri fuorilegge, incluso il pericoloso Piombo, la situazione è precipitata definitivamente. Non stiamo più parlando di un semplice disagio, ma di una crisi sanitaria e sociale, una vera e propria calamità.

NON POSSIAMO E NON VOGLIAMO ABBANDONARE LA CITTADINANZA DI DOMUSNOVAS. Di fronte a questo totale fallimento dell’Amministrazione comunale, che dopo i proclami in campagna elettorale ha dimostrato di non saper gestire il comune che le è stato affidato, le istituzioni superiori hanno il dovere di intervenire.

Non servono più parole, servono fatti immediati. Chiediamo a gran voce e con la massima urgenza:

L’istituzione immediata di una REGIA REGIONALE per l’emergenza Domusnovas, con la NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO che coordini tutte le forze in campo: la Regione Sardegna, attraverso gli Assessorati ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, la Protezione Civile, l’Esercito per le eventuali risorse logistiche, e lo stesso Comune di Domusnovas, ormai evidentemente non in grado di agire da solo.

È necessario un intervento chirurgico e immediato. Si trovi una soluzione alternativa senza più alcuna esitazione: un collegamento urgente a una condotta esistente in prossimità del paese, che sia di Enas, Abbanoa o del Consorzio di Bonifica, per portare acqua depurata e potabilizzata. In una crisi di questa portata, i costi e i mezzi sono un problema secondario rispetto al diritto alla salute e a un bene primario.

Per questo, ho inviato una formale richiesta via PEC alla Presidente della Regione, Alessandra Todde, e a tutti gli Assessorati e Enti competenti, sollecitando un autorevole e concretissimo intervento con l’istituzione di una TASK FORCE PER LA CALAMITÀ DOMUSNOVAS.

I cittadini hanno già aspettato troppo. L’inerzia e l’incapacità non sono più opzioni accettabili. La politica serva il suo scopo: trovare subito una soluzione, immediatamente.

Gianluigi Rubiu

Consigliere regionale Fratelli d’Italiua